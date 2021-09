Impfskepsis: Wiener Infektiologe übt Kritik an FPÖ

Ein „gutes Immunsystem“ würde ausreichen, damit wäre eine Covid-19-Erkrankung kein Problem. Mit derartigen Botschaften findet die FPÖ offenbar bei so manchem Skeptiker Gehör. Ein gefährliches Spiel, wie Christoph Wenisch, Leiter der Infektionsabteilung an der Klinik Favoriten - dem ehemaligen Kaiser-Franz-Josefs-Spital -, am Dienstagabend deutlich machte. Im ORF-„Report“ übte er heftig Kritik am Vorgehen der FPÖ.