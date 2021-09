364 Menschen ließen sich in Einkaufzentren stechen

Die niederschwelligen Impfangebote in Vorarlberg kommen gut an. So gab es etwa am Freitag und am Samstag in drei Einkaufszentren die Möglichkeit, sich immunisieren zu lassen – immerhin 364 Personen haben davon Gebrauch gemacht. Unterm Strich sind aber immer noch zu wenige Menschen geimpft.