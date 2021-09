Impfmuffel unter den Jüngeren

Entsprechend, so zeigt Partheymüllers Forschung, sind die Impfmuffel in Österreich auch eher jung. Außerdem verdienen sie eher wenig: „Impfwilligkeit hat aber nichts mit Bildung zu tun. Die Leute sind nicht blöd - daran liegt es nicht.“ Viel eher sei das Vertrauen in die Politik ein entscheidender Faktor. Insgesamt seien Niedrigverdiener vielleicht etwas ängstlicher und zurückhaltender, hätten abseits der Pandemie Schwierigkeiten und würden der Politik wenig vertrauen.