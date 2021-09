Infektions-Statistiken werden zum Politikum

Das Zahlenchaos in der Stadt Salzburg rund um Migranten und Reiserückkehrer sorgt immer noch für Aufregung. SPÖ-Gemeinderat Tarik Mete will es nun genau wissen und hat eine Anfrage dazu an Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) gestellt. Sogar Bürgerliste und FPÖ sind sich bei diesem Thema einig.