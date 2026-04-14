Salzburger Firma bejubelt erfolgreiches 2025

Bei den Finanzierungsauszahlungen (inklusive Eigenmittel) kam es daher im Jahresabstand zu einem massiven Rückgang von 329,4 Mio. auf 274,4 Mio. Euro. Der Bestand an Darlehen zur Wohnraumbeschaffung verringerte sich von 5,3 auf 5,1 Mrd. Euro und habe damit „auf einem hohen Niveau gehalten werden können“. Der Bestand der Bauspareinlagen sank von 3,4 auf 3,3 Mrd. Euro. 2025 seien 71.365 neue Sparverträge abgeschlossen worden, nach 87.507 im Jahr davor.