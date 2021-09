Politik stiftet mit Corona-Statistik neues Chaos

Auch Sommerurlaub ist „Migrationshintergrund“

Verblüffend: Es wurde nicht erhoben, ob der Auslandsaufenthalt mit einem Heimatbesuch zusammenhängt oder es sich um klassische Sommerurlaube gehandelt hat. In den selben Topf mit tatsächlichen Migranten fallen also auch Österreicher ohne ausländische Wurzeln, die ihre Ferien in Kroatien, Spanien, Italien oder anderen Ländern verbracht und sich dort angesteckt haben. Steckt ein Mallorca-Urlauber nach seiner Rückkehr Familie, Freunde und Arbeitskollegen an, dann wertet die Stadt sie alle irreführenderweise als Infektionen im Bereich „Migrationshintergrund“. Nur deshalb, weil die Ansteckungsquelle aus dem Ausland kommt. Daraus ergibt sich die hohe Quote von 73 Prozent.