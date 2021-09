Nehammer an Kickl: „Entziehe Ihnen unser Du-Wort“

Mit einer „Aktuellen Stunde“ ist am Mittwoch der Nationalrat in seine erste Plenarsitzung nach der Sommerpause gestartet. Dabei kam es zu wilden Wortgefechten zwischen Herbert Kickl und Karl Nehammer. Zuerst warf der FPÖ-Chef seinem Nachfolger als Innenminister „Inkompetenz“ in der aktuellen Asyl- und Coronapolitik vor und bezichtigte ihn sogar der „Lüge“. Nehammers emotionale Antwort an Kickl (siehe Video oben): „Ich entziehe Ihnen somit unser Du-Wort, das wir gegenseitig gerne gepflegt haben.“