Edtstadler: „Kickl in politischer Selbstisolation“

Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hat am Montag heftige Kritk an der Corona-Politik von FPÖ-Chef Herbert Kickl geübt. Dieser befinde sich laut Edtstadler in „Corona-politischer Selbstisolation“: „Während Herbert Kickl die Bevölkerung mit falschen Informationen gegen die Corona-Impfung aufstachelt, lässt sich die Führungsriege der FPÖ, von Norbert Hofer bis Harald Vilimsky, insgeheim impfen“, so Edtstadler.