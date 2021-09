„Covid-Cocktail“ der FPÖ, präsentiert von Kickl

Herbert Kickl begleitet FPÖ-Landeschef Manfred Haimbuchner derzeit auf einer „Freiheits-Tour“ in Oberösterreich, die am Dienstag in Freistadt Station machte. Dort kündigte Kickl neue Vorschläge zur Pandemiebekämpfung an: Mit Antikörpertests feststellen, wer tatsächlich schon immun gegen das Corona-Virus ist; vorrangig Leute mit Symptomen testen und Erkrankten von Anfang an einen persönlich zugeschnittenen „Medikamenten-Cocktail“ geben, um schwere Verläufe zu verhindern.