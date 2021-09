Darf sich ein FPÖ-Politiker impfen lassen?

Impfen ist Privatsache…

Nein. Denn bei allem Verständnis für die Lust an Häme gegenüber Herbert Kickl: nur, weil der neue Parteichef gegen das Impfen wettert, bedeutet das nicht, dass jeder Blaue ungeimpft sein muss. So wie es die Privatsache eines jeden Grünen ist, ob er zu Hause ein Lastenrad stehen hat, oder auch ein Roter in seiner Freizeit in Nobellokale gehen darf, ist es auch die freie Entscheidung eines jeden FPÖ-Mitglieds, ob er sich impfen lassen will oder nicht.