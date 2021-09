Pläne zur Lkw-Maut als Thema bei Länder-Konferenz

In der Debatte um eine Lkw-Maut geben Niederösterreich und die Steiermark Gas. Die Bundesländer treten für eine kilometerbezogene Abrechnung ein. Ein Antrag bei der Verkehrsreferenten-Konferenz am 1. Oktober ist bereits in Vorbereitung. Aus Sicht des Burgenlandes haben Sicherheit und Lärmreduktion Vorrang.