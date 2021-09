Kein Zutritt für Ungeimpfte | Offenes Rennen?

Als wäre das Chaos nicht ohnehin schon perfekt! Die seit der Vorwoche geltende Bundes-Verordnung mit den neuen Corona-Regeln hat längst noch nicht jeder wirklich intus, schon prescht Wien mit einer Verschärfung vor: Ab dem 1. Oktober gelten in der Bundeshauptstadt andere Bestimmungen als im Rest Österreichs. Unter anderem haben dann Ungeimpfte keinen Zutritt in Discos und bei „Groß-Events mit mehr als 500 Besuchern“ - und als solche sollen auch Fußballspiele und Theateraufführungen gelten. Willkommen sind dort dann nur noch Geimpfte und Genesene. Zudem gilt in Wien für den gesamten Handel und ausnahmslos für alle Personen - egal ob geimpft, ungeimpft, genesen, getestet oder nicht getestet die FFP2-Masken-Pflicht, während im großen Rest des Landes im Handel zwischen Geimpften und Ungeimpften unterschieden wird. Zumindest vorerst noch. Wobei der Wiener Bürgermeister bei der Verkündung der Spezialmaßnahmen in seiner Stadt auch einen dringenden Appell an die Bundesregierung richtete: „Ich wünsche mir generell die 3-G-Regel an jedem Arbeitsplatz.“ Dieser Vorschlag - nach italienischem Modell - wird noch heftig diskutiert werden.