Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Ein 24-jähriger Pkw-Lenker fuhr am Dienstagnachmittag auf der Linzer Bundesstraße stadteinwärts. An einer Kreuzung zeigte die Ampel grün, sodass der Lenker mit unverminderter Geschwindigkeit weiterfuhr. Plötzlich sei eine Radfahrerin vor sein Fahrzeug gebogen, und er habe nicht mehr bremsen können, gab der 24-Jährige später an.