Lkw-Maut auf allen Straßen? Frächter sind sauer

„Was sollen wir denn noch alles schlucken?“

Für die ohnehin schon schwer gebeutelte Frächter-Branche eine schallende Ohrfeige: „Mineralölsteuer, Asfinag-Abgaben, bald auch CO2-Steuer - was sollen wir denn noch alles schlucken? Die Tomate aus Sizilien wird längst nicht mehr von heimischen Transporteuren quer durch Europa zum Handel nach Österreich gebracht, das erledigen seit der Ostöffnung ganz andere viel billiger für uns. Wir übernehmen hauptsächlich die regionale Versorgung der Bevölkerung - und das nicht aus Spaß“, prophezeit Peter Fahrner, Obmann der Sparte Transport in der steirischen Wirtschaftskammer, eine weitere Ausdünnung in der Firmenlandschaft, falls die Maut ausgedehnt wird.