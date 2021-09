Die würzige „Seele des Biers“ wird geerntet

Aroma und Bitterstoffe

Hofer rechnet mit einem normalen Ertrag, rund 12 Tonnen werden seine sechs Hektar abgeben. Diese liefert er an die Hopfenbaugenossenschaft in Neufelden, ebenfalls Bezirk Rohrbach. Die Erzeugergemeinschaft sammelt jährlich rund 250 Tonnen Aroma- und Bitterhopfen von 44 Hopfenbaubetrieben im Mühl- und Waldviertel ein. Rund 97 Prozent der Ernte werden an österreichische Brauereien geliefert. Auch die Brau Union gehört zu den wichtigsten Abnehmern. Ein kleiner Teil geht an kräuterverarbeitende Betriebe oder wird exportiert.