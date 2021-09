Lustenau erhält neues Kulturzentrum samt Moschee

Der islamische Verein ATIB plant in Lustenau ein neues Kulturzentrum mit Moschee. Bis 2024 soll an der Reichshofstraße ein Neubau entstehen, der neben einem Gebetsraum auch Platz für ein Restaurant, Geschäfte und die Jugend bieten soll. Das Besondere an dem Projekt: Es soll für die gesamte Bevölkerung offenstehen.