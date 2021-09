So wollen die NEOS die Impfmoral heben

„Müssen Impfweltmeister werden“

Deshalb fordern die NEOS als zweite Maßnahme, dass die Bundesregierung umgehend die Gültigkeit der Selbsttests in allen Bundesländern abschafft und auch endlich ein konkretes absehbares Datum nennt, ab dem auch die Tests bei Ärzten oder in Apotheken etwas kosten. „Wir müssen Impfweltmeister statt Testweltmeister werden“, so Loacker.