Eisvogel und Biber erste Gäste der Koralmbahn

Der Preisträger des ersten Kärntner Naturschutzpreises überrascht: Die „Goldene Unke“ geht an die ÖBB - für den Koralmbahnbau. Dank einer durchdachten ökologischen Planung sei es gelungen, Eingriffe in die Natur auszugleichen. Erste Tiere siedelten sich an, für die zuvor kein Lebensraum bestand.