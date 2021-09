„Viele haben das nicht geglaubt“

Das 3:0 in Neumarkt brachte dem Team von Trainer Eidke Wintersteller den sechsten Sieg im siebten Spiel. Sechs Punkte hält man die Konkurrenz rund um den neuen Zweiten Golling auf Distanz. „Die Laufbereitschaft ist enorm, wir legen jedes Mal in der zweiten Hälfte nach. Sind alle fit, müssen manche in der 1b ran. Einige sind schon angefressen“, weiß der Coach.