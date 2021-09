Rad-Star Tony Martin beendet Karriere nach WM

Martin gewann viermal WM-Gold beim Einzelzeitfahren (2011, 2012 (Valkenburg, im Bild oben), 2013, 2016). Bei den Olympischen Spielen 2012 in London holte er in seiner Spezialdisziplin Silber. Auch bei den großen Rundfahrten feierte er zahlreiche Erfolge: Bei der Tour de France gewann er fünf Etappen, bei der Vuelta zwei. Sein 14. und letztes Profijahr beim Team Jumbo-Visma verlief bisher aber unglücklich, zuletzt musste er die Tour de France nach drei schweren Stürzen in elf Tagen aufgeben.