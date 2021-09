Scholz: Ohne höheren Mindestlohn keine Koalition

Forderungen von Scholz auch grünes Wahlprogramm

Scholz liebäugelt mit einer Koalition mit den deutschen Grünen unter Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock: Alle seine Forderungen stehen so oder so ähnlich auch in deren Wahlprogramm. Auch Baerbock setzt auf ein Bündnis mit den Sozialdemokraten - und hofft gar auf eine Zweierkoalition. „Wir wollen von den unentschlossenen Wählerinnen und Wählern viele überzeugen. Vielleicht reicht es am Ende sogar für ein Zweier-Bündnis zwischen Grün und Rot“, sagte sie dem „Handelsblatt“.