Lecher Alt-Bauer überschlägt sich mit Mistwagen

In Lech im Bereich einer Alpwiese war am Samstag ein 81-jähriger Landwirt in sehr steilem Gelände mit seinem Motorkarren unterwegs, mit dem er Mist ausbrachte. Hierbei kippte das Fahrzeug seitlich weg und überschlug sich mehrmals, bis es schließlich in einem Tobel zum Liegen kam.