Paragleiter-Pilot stürzte auf Skipiste in den Tod

Zweiter Unfall in Micheldorf

Laut Zeugen stürzte der bestens ausgerüstete Sportler durch den Strömungsabriss aus 15 Metern auf die Höss-Skipiste und war sofort tot. Andere Sportler und auch der Notzarzt konnten ihn nicht reanimieren. Auch in Micheldorf stürzte ein Paragleiter-Pilot ab und kam per Notarzt ins Spital.