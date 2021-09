Gutes Immunsystem verhindert nicht Erkrankung

Die einzige derzeit breit eingesetzte Therapie bei Corona-Patienten sei eine, „die das Immunsystem schädigt, nämlich das Kortison“. Ein besonders gutes Immunsystem reagiere bei einer Erkrankung nach einer Infektion mit der Delta-Variante „nicht adaptiv, also optimal“, so Wenisch in der Ö1-Sendereihe „Im Journal zu Gast“.