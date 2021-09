Experte warnt vor heftigen Corona-Langzeitfolgen

„Keine Kinderkrankheit so belastend wie Covid“

Karl Zwiauer, Mitglied des Impfgremiums, sprach sich unterdessen in einem Interview mit „Niederösterreich heute“ für die Impfung von Kindern aus: „Wir kennen keine Kinderkrankheit, die so belastend ist wie die Covid-Erkrankung“, berichtete der Kinderarzt und Leiter der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde im Universitätsklinikum St. Pölten in der ORF-Sendung.