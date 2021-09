Gold-Doppelschlag von Leichtathletik-Ass Ayodeji

„Das Beste an dem Wettkampf war, dass er den Titel geholt hat“, lautete die trockene Analyse von Sven Benning, nachdem sich sein Schützling Tosin Ayodeji in Linz mit zwei Sätzen auf 7,01 Meter den Sieg bei den rot-weiß-roten U20-Meisterschaften im Weitsprung gesichert hatte. Drei Zentimeter vor Dreisprung-Spezialist Endiorass Kingley und 13 cm vor Noël Waroschitz. Der Fußach blieb damit gleich 70 Zentimeter unter seiner eigenen Bestleistung und sprang auch fast einen halben Meter kürzer als zuletzt in Innsbruck. „Seine Leistung hat eigentlich gepasst. Aber der extrem drehende Wind machte es für alle fast unmöglich zu springen“, erzählt Benning. „Ich bin froh, dass er sechs schmerzfreie Sprünge machen konnte und mit dem Sieg die vermeintliche Pflichtaufgabe erfüllt hat.“