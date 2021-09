Das Regel-Chaos im „Krone“-Check

Viel Disziplin in OÖ-Öffis

Gleich viermal reiste die „Krone“ in unterschiedlichen Zügen von Linz nach Wels. Sowohl am späten Abend im Night-Jet, am Nachmittag im Railjet und Regionalexpress und am Morgen in der Westbahn hielten sich die allermeisten Fahrgäste an die FFP2-Pflicht. Vereinzelt nahmen es ein paar Jugendliche nicht ganz so genau. Ältere Damen und Herren fielen manchmal dadurch auf, dass die Maske nicht korrekt über die Nase gezogen wird. Im Regionalzug gab’s für zwei Senioren vom Schaffner mahnende Worte. „Ich schau, dass ich immer etwas zu essen und zu trinken habe“, verriet ein Pendler den verärgerten Passagieren seinen „Tipp“.