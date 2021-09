Auch in Kirchen herrscht wieder FFP2-Maskenpflicht

Wichtig: Ab bestimmten Schwellenwerten bei der Belegung von Intensivbetten mit Corona-Patienten können künftig gemäß Stufenplan weitere Verschärfungen wirksam werden. Am Dienstag wurden in der Statistik 1696 neue Covid-Fälle und 200 in intensivmedizinischer Betreuung befindliche Personen verzeichnet.