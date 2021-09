Frauenspaziergang durchs historische Eisenstadt

Wenig Informationen vorhanden

Im Zentrum der Führung stand die Geschichte der Frauen im öffentlichen Raum. Historikerin Steiger-Moser informierte darüber, dass heute lediglich sechs Straßen sowie eine Siedlung in der Landeshauptstadt nach einer Frau benannt wurden. Die Namensgeberinnen stammen zudem aus dem Bürgertum oder aus dem Adelsstand. Arbeiterinnen sucht man vergeblich. „Es gibt grundsätzlich nur wenig historische Informationen oder Bildmaterialien zu Arbeiterinnen in Eisenstadt. Das sagt viel über ihren Stellenwert aus“, so Steiger-Moser.