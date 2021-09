Exotisch und exquisit: Rares aus der Heimat

Garnelen frisch aus Österreich

Ein Projekt, das auch anfangs belächelt wurde, war die in Österreich erste Aufzucht von White-Tiger-Garnelen in Hall in Tirol. Ja, diese edlen, teuren Krustentiere aus tropischen Sumpfgebieten haben es Daniel Flock und Markus Schreiner angetan. Die Jungunternehmer nützen das mineralreiche Wasser aus den Bergen, das in Kombination mit Meersalz in Becken geleitet wird, worin die Garnelen bei einer Temperatur von 28 Grad herumschwimmen. Gefüttert werden sie mit einer ausgeklügelten Mischung aus Algen Fischmehl und pflanzlichen Nährstoffen. Die Qualitätsmerkmale für eine stressfreie Aufzucht? Ein harter und glasiger Panzer und körperlange Fühler.