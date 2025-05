Frostgefahr ist gebannt: Die Obstbauern atmen auf

Abwarten, was der Sommer bringt

„Die Vegetationsentwicklung ist bislang außergewöhnlich positiv“, sagt Herbert Muster. Die Hagelschauer von Anfang Mai seien zwar punktuell heftig gewesen, Obstbauern seien aber kaum betroffen. „Wir blicken jetzt dem Sommer positiv entgegen, aber wir wissen natürlich nicht, was noch auf uns zukommt“, so Muster.