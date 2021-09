Cannabis-Pakete bei Zollfahndung sichergestellt

In der Nacht auf Freitag haben die Beamten der Fahndungsgruppe PUMA gemeinsam mit Beamten der Zollfahndung eine Schwerpunktaktion in einem Postverteilerzentrum in Villach durchgeführt. „Bei den Kontrollen konnten zwei Pakete mit insgesamt 122,1 Gramm Cannabiskraut gefunden und sichergestellt werden“, geben die Ermittler bekannt. Die Pakete waren an eine Wohnadresse in Österreich adressiert. Die beiden Pakete werden an das Landeskriminalamt Kärnten übergeben. Weitere Ermittlungen laufen.