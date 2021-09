Niederlande: Gesamter Bahnverkehr kam zum Erliegen

Der Zugverkehr in den Niederlanden ist am Donnerstag für mehrere Stunden vollständig zum Erliegen gekommen. Aus mehreren Großstädten wurde von „stehenden Zügen“ berichtet. Wie die niederländische Bahngesellschaft „Nederlandse Spoorwegen“ erklärte, lag das Problem in der Kommunikation zwischen der Verkehrsleitung und den Lokführern.