Zumindest 24 Nasenbohrer waren „falsch negativ“

Keine Klasse in Quarantäne

„Jedenfalls ist keine einzige Klasse in Oberösterreich in Quarantäne geschickt worden“, heißt es beim Krisenstab des Landes. Da schaut’s in Wien viel schlechter aus: 603 Klassen sind in Quarantäne. Schon 522 von den etwa 700 Wiener Schulen sind damit betroffen. In NÖ sind 94 Klassen in Quarantäne, in Salzburg eine.