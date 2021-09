Aufregung in den Klassen | “Staatsfunk“

Die Aufregung rund um das Corona-Chaos - sie ebbt nicht ab. Im Gegenteil. Der Verordnungs-Dschungel lichtet sich nicht, täglich verstrickt sich das ganze Land tiefer in diesem undurchdringlichen Dickicht an widersprüchlichen Regeln, an unsinnigen Verordnungen, an nicht nachvollziehbaren Bestimmungen. Als besonders betroffen erweisen sich mehr und mehr die Schulen. Während der Ferien hat die Politik zwar versichert, wie gut man auf den Corona-Herbst vorbereitet sei. Jetzt gewinnt man eher den Eindruck, dass man sich mehr auf diese Wortmeldungen als auf eine sinnvolle Regulierung konzentriert hat. Eine, die von Lehrern, Schülern und Eltern verstanden und umgesetzt werden kann. Die Realität: Allein in Wien sind mittlerweile 522 von 700 Schulen teilgesperrt, kaum jemand hat bisher einen Durchblick bei den Test-Marathons gewinnen können. Wobei viele Tests überhaupt entfallen dürften. Und wie kommentiert das Lehrerin, Buchautorin („Kulturkampf im Klassenzimmer“) und „Krone“-Kolumnistin Susanne Wiesinger? Sie schreibt in unserer heutigen Ausgabe, dass sie seit Schulbeginn in der Vorwoche hauptsächlich damit beschäftigt sei, Listen zu führen. Wiesinger wörtlich: „Die Bürokratie beherrscht mehr denn je unseren Schulalltag, nicht der Unterricht, geschweige denn der Spaß am Lernen.“ Ja, bei der Bürokratie, da haben wir hier in Österreich schon was drauf. Vor allem bei Bürokratie, die außer Arbeit und Ärger wenig bis nichts bringt!