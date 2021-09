F: 3000 ungeimpfte Pflegekräfte freigestellt

Entwicklung derzeit positiv

Die derzeit Betroffenen seien vor allem im unterstützenden Service tätig, es gebe nur sehr wenig medizinisches Personal unter den Nicht-Geimpften, so der Minister. Mit Blick auf die Pandemie gebe es zudem gute Nachrichten: Die Situation habe sich wegen der massiven Impfungen und des Einhaltens der Abstandsregeln „deutlich verbessert“. Derzeit gebe es im Schnitt etwa 10.000 neue Fälle am Tag, 30 Prozent weniger als in der Vorwoche, so Véran. Auch die Zahl der Intensivpatienten sinke.