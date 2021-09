„Im Herbst wird sich der Druck noch verstärken“

Keine schnelle Lösung in Sicht

Ein Patentrezept, wie die Vorarlberger Betriebe ihre Produktion wieder auf Schiene bringen oder halten können, sieht er nicht. Infineon eröffne zwar am Freitag ein neues Werk in Villach, die Fehler vergangener Jahr oder gar Jahrzehnte seien nicht so schnell auszumerzen. „In wichtigen Zukunftsbereichen ist Europa zu stark von anderen Kontinenten abhängig. Es rächt sich die fehlende Strategie“, meint Ohneberg.