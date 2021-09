Österreich ist weltweit Vorreiter in Berufsbildung

Ein weiteres Ergebnis der OECD-Studie: In der Corona-Krise waren die österreichischen Schulen zwischen 1. Jänner 2020 und 21. Mai 2021 länger geöffnet als im OECD-Schnitt. Die elementarpädagogischen Einrichtungen waren nie zur Gänze geschlossen (OECD: 56). Die Volksschulen und die Sekundarstufe I hatten 74 Schließtage (OECD: 79 VS, 94 SEK I). In der Sekundarstufe II waren die Schulen 105 Tage im Home-Schooling, der OECD-Schnitt liegt hier mit 102 Tagen knapp darunter, so die Ergebnisse der Bildungsstudie „Education at a Glance“.