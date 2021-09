Erstmals zwei heimische Unis in „Times“-Top-200

Oxford zum sechsten Mal in Folge auf Platz eins

Platz eins geht zum sechsten Mal in Folge an die University of Oxford. Ex aequo auf Platz zwei folgen das California Institute of Technology und die Harvard University, auf Platz vier die Stanford University und auf Platz fünf ex aequo die University of Cambridge und das Massachusetts Institute of Technology. Sämtliche Top-Unis liegen somit in den USA oder Großbritannien. Beste kontinentaleuropäische Hochschule ist die ETH Zürich auf Platz 15.