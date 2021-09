Steigende Infektionszahlen bei Kindern befürchtet

Die neuen Quarantäneregeln sehen vor, dass an Volksschulen auch weiterhin bei nur einem Infektionsfall in der Klasse von einer Quarantäne der Mitschüler abgesehen werden kann. Bei den älteren Schülern dagegen sollen nur mehr direkte Sitznachbarn sowie „enge Kontakte“ in Quarantäne geschickt werden. Schüler in Quarantäne dürfen sich künftig schon nach fünf statt bisher zehn Tagen per PCR-Test „freitesten“.