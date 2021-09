Tropennächte: Mehrere Rekordwerte im Osten

Einen Rekord verzeichnete man auch in Niederösterreich: In Gumpoldskirchen war es die späteste Tropennacht seit Messbeginn im Jahr 1948. Hier gab es seit dem Start der Aufzeichnungen siebenmal eine solche Nacht in einem September, auf der Hohen Warte viermal, in der Wiener Innenstadt 13-mal (Messbeginn erst 1985) und in Eisenstadt dreimal.