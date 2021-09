ÖFB-Team: Viktoria Pinther ist auf Standby

Während das ÖFB-Team von Trainerin Irene Fuhrmann morgen (16) in Lettland und am Dienstag (18) in Nordmazedonien in der WM-Qualifikation antritt, ist SPG Altach/Vorderland-Neuzugang Viktoria Pinther auf Abruf und lässt den Saisonstart Revue passieren. „Ich habe mit der Trainerin gesprochen und sie wollte mir noch etwas Zeit lassen“, so die Stürmerin, die nach ihrem Bandscheibenvorfall im Jänner erst drei Pflichtspiele bestreiten konnte.