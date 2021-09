Dafür hat Leni Klum ihre ersten Gagen ausgegeben

Ihren ersten Modeljob hatte Leni Klum Ende 2020: Gemeinsam mit ihrer Mutter wurde sie für das Cover und eine Fotostrecke der deutschen „Vogue“ fotografiert. Zuletzt war sie bei der „Alta Moda“-Schau von Dolce & Gabbana in Venedig zu sehen und präsentierte auf der Berliner Modewoche ihre Kollektion, die in Zusammenarbeit mit About You entstanden war.