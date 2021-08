Leni Klum: Wow, was für ein grandioser Auftritt!

Zoe Saldana sah in ihrer semi-transparenten Robe wohl so zum Anbeißen aus, dass ihr Ehemann Marco Perego wohl gar nicht mehr die Finger von ihr lassen konnte. Und an January Jones im pinken Tüllkleid kam an diesem Abend wohl ebenso niemand vorbei, wie an der ausladenden Robe von Sängerin Normani.