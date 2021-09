Universität plant 2-G-Regel für einzelne Kurse

Impftage ohne Voranmeldung

Viele Lehrveranstaltungen und Prüfungen werden aber auch in diesem Uni-Jahr online abgehalten. Dennoch sollen mehr Studenten in den Hörsälen anwesend sein als im Vorjahr. „Wenn PCR-Tests vorgeschrieben werden, ziehen wir selbstverständlich mit“, so Hattenberger. Am 1., 4. und 5. Oktober finden an der Uni zudem Impftage ohne Voranmeldung statt.