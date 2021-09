Impfpflicht: „Wahlberechtigte sollen abstimmen“

Abstimmung per Handysignatur oder im Gemeindeamt

Am Montag, 20. September startet die Stimmabgabe, die genau eine Woche läuft. „Am 27. September um 20 Uhr wird der Herr Innenminister das Ergebnis dann verkünden.“ Abstimmen kann man mit gültigem Lichtbildausweis auf physischem Wege im nächsten Gemeinde- oder Bezirksamt. „Für all jene, die eine sogenannte Handysignatur besitzen, kann man auch online abstimmen.“ Zwischenergebnisse würden keine genannt, erwähnt Bolek. „Um das Ergebnis nicht zu beeinträchtigen.“