Wandervergnügen am Panorama Trail Hohe Tauern

Vor uns liegen zehn Bergtage bis Zell am See

Stolze Berge, wie das 2444 Meter hohe Kröndlhorn mit kleiner Gedenkkapelle am Gipfel, säumen den Wanderweg ebenso wie die Leitenkammerklamm oder tiefblaue Bergseen und Wasserspeicher. Ständiger Begleiter sind die höchsten, teils mit Gletscher überzogenen Berge der Hohen Tauern, wie seine weltalte Majestät, der Großvenediger. Denn was den Panorama Trail so einmalig macht, ist, dass er nicht durch die Hohen Tauern, sondern gegenüber in den Kitzbüheler Alpen verläuft. Spektakuläre Ausblicke und Weitblick in den Nationalpark sind damit garantiert.