Naturwunder Nationalpark Hohe Tauern

Heute führt Hannes die Nationalparklodge und begeistertmit seiner Frau Barbara ihre Gäste mit „Into the Wild“-Angeboten.Wer will, der kann nämlich mit Sack und Pack die Komfortzone des Hotels verlassenund eine Nacht in einem Camp in den Bergen erleben. Mit etwas Glückkann man dabei sogar die Milchstraßen-Galaxie mit freiem Auge erblicken. „Der Nationalpark Hohe Tauern ist für mich die letzte Wildnis Österreichs, quasiein Little Alaska“, erklärt Hotelier Hannes.