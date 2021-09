Neue Quarantäneregeln für Schüler kurz vor Erlass

Quarantäne nur für Sitznachbarn

„Die neuen Regeln werden tatsächlich so ausschauen, dass nur noch die unmittelbaren Sitznachbarn der Kinder, wenn es zu einem Infektionsfall kommt, in Quarantäne geschickt werden. Und dass es, wie es auch in Deutschland der Fall ist, nach fünf Tagen die Möglichkeit gibt, mit einer PCR-Testung sich freizutesten“, so Netzer.