Bereits 285 Wiener Schulklassen unter Quarantäne

Schon nach den ersten Tagen stellt sich die Frage: Wie wollen die Schulen so durch den Winter kommen? In Wien befinden sich nach der ersten Woche bereits 285 Klassen in Quarantäne. Und auch das „Alles Gurgelt“-System für Schulen ist noch nicht ausgereift. Eine große Panne gab es am Montag gleich in der Früh: Der Server war plötzlich nicht mehr abrufbar. Eltern und Schüler üben Kritik.